Ligde 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Galatasaray, böylece üst üste 4’üncü, toplamda ise 26’ncı şampiyonluğuna ulaştı. Kadroda 33 farklı futbolcu Süper Lig maçlarında görev aldı.

Bu oyuncular arasında en fazla süreyi Abdülkerim Bardakcı aldı. Milli futbolcu, 30 karşılaşmanın tamamında ilk 11’de yer alarak toplam 2 bin 455 dakika sahada kaldı.

Bardakcı’yı 2 bin 425 dakikayla Davinson Sánchez, 2 bin 354 dakikayla Roland Sallai takip etti.

İLK 10'DA 4 TÜRK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğa taşıdığı takımında birçok Türk futbolcuya da uzun süreler verdi.

Buruk'un ligde en fazla süre tanıdığı ilk 10 futbolcu arasında 4 Türk yer aldı.

Abdülkerim Bardakcı'nın 2 bin 455 dakikayla ilk sırada bulunduğu listede Barış Alper Yılmaz, 2 bin 318 dakikayla dördüncü, Uğurcan Çakır 2 bin 250 dakikayla altıncı ve Yunus Akgün de 1824 dakikayla dokuzuncu sırada yer aldı.

YAŞ ORTALAMASI 26

Galatasaray'da bu sezon forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 26,1 oldu.

Sarı-kırmızılı takımda bu sezon forma giyen oyuncular arasında en tecrübelisi İlkay Gündoğan (35) oldu. Tecrübeli oyuncuyu bu alanda Günay Güvenç (34) ve Arjantinli Mauro Icardi (33) takip etti.

En genç oyuncular ise 17 yaşındaki Ada Yüzgeç, 18 yaşındaki Can Armando Güner ve 19 yaşındaki Renato Nhaga oldu.