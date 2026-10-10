Kaynak: AA

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek yönetiminin geleceği açısından önem taşıyan yıllık olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda sarı-kırmızılı kulübün yönetim ve denetim kurulları ibra edildi.

GENEL KURULDAN DURSUN ÖZBEK YÖNETİMİNE ONAY

1000'den fazla üyenin katıldığı genel kurul saat 10.00'da başladı.

Başkan Dursun Özbek, muhasip yönetim kurulu üyesi Mehmet Burak Kutluğ ve denetim kurulunun sunumlarının ardından üyeler söz alarak görüşlerini dile getirdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından yönetim ve denetim kurullarının ibrası ayrı ayrı oylandı.

Yapılan oylamada Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulu, üyelerin büyük çoğunluğunun oylarıyla ibra edildi. Denetim kurulu da üyelerin onayını aldı.

DURSUN ÖZBEK'TEN İBRA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Oylamanın ardından kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, genel kurul üyelerine teşekkür etti.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Bize olan güveniniz için teşekkür ediyoruz. Bu ibra kararı, bizim için sadece geçmiş dönem çalışmalarımızın değerlendirilmesi değildir. Bu karar, aynı zamanda Galatasaray'a karşı taşıdığımız sorumluluğun hatırlatılmasıdır. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Genel kurulda farklı görüşler dile getirildi ve demokratik sürecimiz işletildi. Şimdi önümüzde büyük hedefler var.

Bu hedeflere sadece birlik ve beraberlikle ulaşabiliriz. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla bu güvene layık olmak için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Dört yıl önce Galatasaray'ı daha iyi hale getirmek için yola çıktık. Yapacak daha çok işimiz var.

Bizden önce Galatasaray vardı. Bizden sonra da Galatasaray olacak. Bizden sonraki nesillere daha güçlü, daha başarılı ve daha sürdürülebilir bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Bugüne kadar birlikte başardık. Bundan sonra da birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray."