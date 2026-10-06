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Kaynak: AA

Galatasaray Kulübünün ekim ayındaki olağan divan kurulu toplantısı yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecek.

Özhan Canaydın Konferans Salonu’nun ev sahipliği yapacağı toplantı, saat 13.30’da başlayacak.

Divan kurulunda, kulüp ile bağlı ortaklıklarının 31 Mayıs 2026 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide yıllık mali tabloları üyelerin bilgisine sunulacak. Bunun yanı sıra özet yönetsel ve sportif faaliyet raporları da yönetim kurulu tarafından paylaşılacak.

Denetim kurulu ise hazırlanan mali ve faaliyet raporlarına ilişkin yaptığı incelemeler ile tespitlerini toplantıda üyelerin değerlendirmesine sunacak.