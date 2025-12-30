Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Yakup Sekizkök'le yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca; kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı da dahil olmak üzere takımımıza önemli katkılar sağlayan Yakup Sekizkök'e emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında sahasında Trabzonspor'a 101-89 yenilerek bu sezonki 6. mağlubiyetini almıştı.