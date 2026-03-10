Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu ilk maçında Galatasaray Liverpool'u konuk etti.
GALATASARAY TARİHİ ZAFERLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ
Sarı Kırmızılılar Mario Lemina'nın 7. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak tarihi zaferlerine bir yenisini daha ekledi.
DAVINSON SANCHEZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Galatasaray'da rövanş öncesi sınırda olan oyunculardan Davinson Sanchez 90. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.
YILDIZ OYUNCU RÖVANŞTA FORMA GİYEMEYECEK
Kolombiyalı stoper, haftaya Anfield'da oynanacak kritik rövanş maçında Liverpool'a karşı forma giyemeyecek.