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Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı savunmacısı, Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. 30 yaşındaki futbolcu, İtalya Serie A ekiplerinin transfer listesine girerken ilk resmi adım Como'dan geldi.

COMO TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

Cesc Fabregas yönetiminde Şampiyonlar Ligi hedefiyle yoluna devam eden Como, geçen sezondan bu yana ilgilendiği Davinson Sanchez için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

İtalyan temsilcisinin daha önce yaptığı 20 milyon euroluk teklif sarı-kırmızılı yönetim tarafından kabul edilmezken, Como yeni bir hamle yaparak önerisini 25 milyon euro seviyesine çıkardı.

KARAR YÖNETİMDE OLACAK

Galatasaray'ın ise oyuncu için 30 milyon euroluk bonservis beklentisini koruduğu belirtildi. Davinson Sanchez'in olası bir ayrılığa sıcak baktığı öne sürülürken, deneyimli futbolcunun transfer için kulübe baskı yapmadığı ifade edildi.

Kolombiyalı oyuncunun geleceğiyle ilgili son kararın yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'un değerlendirmesi doğrultusunda verileceği aktarıldı.