Kocaelispor karşısında 1-1 sona eren karşılaşma sonrası Fenerbahçe ile puan farkı 2’ye inen Galatasaray’da çeşitli önlemler devreye sokuldu. Bu adımlar arasında en öne çıkanı ise tesislere yönelik ziyaretçi kısıtlaması oldu.

Milliyet’in haberine göre, 26 Nisan’da oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar Kemerburgaz Tesisleri’ne dışarıdan misafir kabul edilmeyecek. Alınan kararın futbolculara ve yöneticilere bildirildiği kaydedildi. Böylece tesislere girişler sınırlandırılırken, uygulamanın takım içi odaklanmayı korumak ve bilgi akışını engellemek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Diğer yandan sarı-kırmızılı kulüp, bugüne kadar ödenmeyen primleri de yatırma hazırlığında. Şampiyonluk priminin kalan yüzde 25’lik bölümüyle birlikte, sezon içinde vaat edilen tüm ödemelerin kısa süre içinde hesaplara aktarılacağı ifade edildi.