Galatasaray'da büyük tehlike: Okan Buruk kara kara düşünüyor...

Galatasaray'da büyük tehlike: Okan Buruk kara kara düşünüyor...

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Liverpool'u ağırlıyor. Takımdaki sorun Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Galatasaray, Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı 1-0 yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılı ekip, aldığı galibiyetle morallendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, bugün Premier Lig ekibi Liverpool'u evinde ağırlıyor.

20.45’de başlayacak olan mücadele, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Galatasaray, Liverpool’u mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip bu maça tam konsantre çıkacak. Tüm biletlerin tükendiği karşılaşmada taraftarların da stadı tamamen doldurması bekleniyor.

Temsilcimiz, lig aşamasında oynanan maçta Liverpool'u Osimhen'in golüyle 1-0 yenmişti.

Galatasaray'da birçok yıldız oyuncu kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart görmesi halinde rövanş forma giyemeyecek oyuncular Okan Buruk'u kara kara düşündürüyor.

Galatasaray'da Liverpool deplasmanı öncesi kart sınırında bulunan isimler

Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Noa Lang, Victor Osimhen ve Okan Buruk

Karşılaşmanın rövanşı önümüzdeki hafta Çarşamba günü İngiltere'de oynanancak.

Kaynak: Spor Servisi
