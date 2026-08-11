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Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, başarı serisini sürdürmek amacıyla yeni sezon kadrosundaki çalışmalarını sürdürüyor.

Yabancı oyuncu kuralını da dikkate alan sarı-kırmızılılarda, kadroda düşünülmeyen isimlerin gönderilmesi planlanırken Victor Nelsson'un durumu da gündemin başlıklarından biri oldu.

BEKLENEN BONSERVİS TEKLİFİ GELMEDİ

Fanatik'in haberine göre Galatasaray yönetimi, kiralık döneminin ardından takıma geri dönen Nelsson'dan bonservis geliri elde etmeyi hedefledi. Ancak geçen süre içerisinde Danimarkalı futbolcu için kulübün beklentisini karşılayacak nitelikte bir teklif ortaya çıkmadı.

Nelsson'un menajerinin de sarı-kırmızılı kulübe herhangi bir transfer seçeneği sunmadığı belirtildi.

FESİH İÇİN GERİ SAYIM

Galatasaray ile önünde bir yıllık sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun kontratının feshedilmesi seçeneğinin öne çıktığı aktarıldı. Nelsson'un ayrılığının önümüzdeki 1 hafta ila 10 gün içerisinde resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi.

Danimarkalı stoperin, Galatasaray'dan bonservisini almasının ardından kendisine yeni bir takım bulma konusunda sorun yaşamayacağını düşündüğü ifade edildi.

Son iki sezonda Roma ve Verona'da kiralık olarak forma giyen Nelsson, Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 144 karşılaşmada görev yaptı.