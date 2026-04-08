Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederken maça kaptan olarak sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz'ın performansı damga vurdu.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a kaptanlık dopingi: 'Bana bir şey olmaz'
Galatasaray'ın Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği zorlu karşılaşmada kaptan olarak sahaya çıkan milli oyuncu Barış Alper Yılmaz açılış golünü kaydederek galibiyetin mimarlarında oldu. Barış Alper Yılmaz maç sonu yaptığı açıklamada sakatlık olasılığını çok düşünmediğini belirtti.Furkan Çelik
Karşılaşmada Göztepe savunmasına zor anlar yaşatan Barış Alper Yılmaz aynı zamanda gol perdesini açan isim olarak da galibiyetin mimarlarından oldu.
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Barış Alper sözlerine Lucescu'yu anarak başladı:
"Lucescu hocamız, Türk futboluna çok hizmet etti. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun."
Kaptan olarak sahaya çıkmanın kendisi adına gurur verici olduğunu belirten Barış Alper, "Galatasaray'a kaptan olmak gurur verici bir şey. Tarif edilemez bir duygu. İlk geldiğim günden bugüne, geçmişe bakınca çok değerli anılar biriktirdim. Beni ben yapan hem kulübüm hem taraftarlarım. Takım olarak büyük hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.
Bu maçtan önce ağrıları olduğu ve sakatlık riskine rağmen sahaya çıkmak istediği belirten Barış Alper aynı zamanda yoğun maç takviminde bu durumu çok kafasına takmadığını ifade etti.
Barış Alper, "Lig, Avrupa, milli maç. 3 günde 1 maç oldu. Sakatlığımla ilgili çok bilgi istemiyorum. Bazen dinlendiriyorlar beni bilimsel olarak doktorlar. Ben kafaya takmıyorum. Sakatlıkla ilgili bir şey öğrenirsem takılırım, panik atak var bende. Çok bilgi edinmemek lazım. Bana bir şey olmaz inşallah. Öyle düşünüyorum." diye konuştu.