Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken galibiyet golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Ismail Jakobs'un sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Barış Alper, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
BU SEZON İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI
Attığı golle Galatasaray'a 3 puanı getiren 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sağ bek pozisyonunda görev yapan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.