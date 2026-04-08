Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Göztepe deplasmanda karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray Barış Alper Yılmaz ile ilgili dikkat çeken bir gerçek gün yüzüne çıktı.

GALATASARAY'DA HÜCUM HATTI BELİRSİZLİĞİ

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekipte, Victor Osimhen’in sakatlığı ve Mauro Icardi’nin formsuzluğu nedeniyle hücum hattında alternatif arayışları sürüyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKATLIK SIKINTISI YAŞIYOR

Bu doğrultuda Barış Alper Yılmaz’ın santrfor olarak değerlendirilmesi planlanıyordu.

Sabah'ın haberine göre; 25 yaşındaki futbolcu uzun süredir sakatlık problemi yaşamasına rağmen fedakarlık yaparak forma giyiyor.

Milli takımın Kosova ile oynadığı maçta ağrılarının bulunduğu belirtilen Barış Alper’in, Trabzonspor karşılaşmasında bu sıkıntıyı daha yoğun hissettiği aktarıldı.

OKAN BURUK İLE GÖRÜŞEREK GÖZTEPE MAÇINDA SAHADA OLMAK İSTEDİ

Yaşadığı ağrılar nedeniyle son antrenmanda dinlendirilen Barış Alper Yılmaz’ın Göztepe karşısında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini korusa da yıldız oyuncunun Okan Buruk ile konuşarak sahada olmak istediğini ilettiği belirtildi. Son kararı Galatasaray teknik heyeti verecek.