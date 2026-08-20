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Batrakov transferinin ardından hücum bölgesine sol kanat ve alternatif santrfor takviyesi gerçekleştirecek Galatasaray’da beklenmedik bir ayrılık gündeme gelebilir.

Yeni sözleşmeye imza atan Lemina için Suudi Arabistan’dan bazı kulüplerin ilgisi bulunuyor. Muslera ve Icardi’nin vedaları sonrasında takımda kendisini yalnız hisseden Torreira’nın ise Fiorentina ile temas halinde olduğu belirtiliyor.

AYRILIKTA ORTA SAHAYA TAKVİYE

Lemina veya Torreira’nın ayrılması halinde Galatasaray, orta sahadaki boşluğu kaliteli bir transferle dolduracak.

PAPE MATAR SARR

Tottenham’da görev yapan Pape Matar Sarr, Galatasaray’ın alternatif listesindeki isimlerden biri oldu. 2002 doğumlu Senegalli futbolcu, geçmişte de sarı-kırmızılıların transfer gündemine girmişti.

23 yaşındaki oyuncunun geleceği, Torreira ve Lemina’nın durumuna göre şekillenecek. 30 milyon euroluk piyasa değerine sahip Sarr, geçen sezon 37 karşılaşmada 2 gol ve 4 asist üretti, 3 sarı kart gördü.

NOAH SADIKI

Galatasaray’ın bir diğer alternatifi Sunderland’da oynayan Noah Sadiki. Premier Lig’de mücadele eden 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 33 maçın tamamına ilk 11’de başladı.

Sarr transferinde ilerleme sağlanamaması durumunda sarı-kırmızılıların rotasını Sadiki’ye çevirmesi bekleniyor.