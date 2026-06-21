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Galatasaray yönetimi, yabancı oyuncu kuralında değişiklik yaşanma ihtimalini değerlendirirken, mevcut sistemin devam etmesi senaryosu üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

ÜÇ İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Sarı-kırmızılılarda devre arasında kiralanan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile yollar ayrıldı.

BAZI OYUNCULARA KULÜP BULMALARI SÖYLENDİ

Kiralık sözleşmesi sona eren Nicolo Zaniolo ile de vedalaşılırken, Przemyslaw Frankowski, Elias Jelert ve Victor Nelsson'a kendilerine kulüp bulmaları yönünde bilgi verildi.

ICARDİ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Öte yandan Mauro Icardi ile yapılan sözleşme görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle taraflar arasındaki sürecin çıkmaza girdiği öğrenildi.

YABANCI KONTENJANINDA SON DURUM

Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda yabancı statüsünde Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Wilfried Singo, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Renato Nhaga, Leroy Sane ve Victor Osimhen yer alıyor.

Sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile ise yeni kontrat konusunda anlaşma sağlandı.

Galatasaray'ın kadrosunda 2004 ve sonrası doğumlu yabancı futbolcu olarak yalnızca Renato Nhaga bulunuyor. Böylece Nhaga dışında dokuz yabancı oyuncu sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alıyor.