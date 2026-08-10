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Yeni sezon öncesi kadro planlamasına yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kaleci pozisyonun önemli bir değişikliğe gidiliyor.

YENİ SEZONDA İKİNCİ KALECİ JANKAT YILMAZ

Okan Buruk'un gözüne giren 21 yaşındaki Jankat Yılmaz'ın Uğurcan Çakır'ın ardından yeni sezonda ikinci kaleci olması bekleniyor.

GÜNAY GÜVENÇ'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Böylelikle Günay Güvenç'in de takımdan ayrılmasının önü açılmış oldu. Kariyerine Süper Lig'de başka bir takımda devam etmesi beklenen 35 yaşındaki tecrübeli eldivenin yeni adresi de netleşti.

A Spor'dan Levent Tüzemen'in aktardığı bilgilere göre; Günay Güvenç Göztepe'ye transfer oluyor.

GALATASARAY'DA 3 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Günay Güvenç, 36 maçta sarı kırmızılı kulübün kalesini korumuştu.

DAHA ÖNCE DE GÖZTEPE'DE FORMA GİYMİŞTİ

Kariyerinde daha önce de formasını giydiği Göztepe'ye dönmeye sıcak bakan Günay Güvenç'in transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.