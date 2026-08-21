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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray transferde hareketli günler yaşarken takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Kadroda düşünülmeyen Elias Jelert Fransa’ya gidiyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray’ın genç sağ beki Elias Jelert’e Le Havre talip oldu. Fransız ekibi oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlarken Galatasaray ile olan görüşmeler devam ediyor. İki kulüp arasındaki pazarlıkların özellikle satın alma opsiyonu maddesi üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

YÖNETİM PAZARLIKTA

Galatasaray'da gözden çıkarılan Elias Jelert için transfere kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki sağ bekin Le Havre'a transferi için masaya otururken, transferin kaderini satın alma opsiyonunun maddeleri belirleyecek. Cimbom, genç oyuncunun satışından maksimum kârı elde etmek adına Fransız ekibiyle pazarlıklarda ince eleyip sık dokuyor.

ANLAŞMA YAKIN

Jelert’in bu sezon kariyerine Le Havre’da devam etmesi artık kesin gözüyle bakılıyor. Kulüpler arasındaki son detayların çözülmesiyle oyuncunun Fransa’ya gidişi için plan yapıldı.