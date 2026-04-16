Sarı-kırmızılı ekip, İspanya’nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6’lı Final organizasyonunda yarı finalde Casademont Zaragoza ile karşılaşacak.

Bu sezon Avrupa Ligi’nde 17 maç oynayan Galatasaray, 14 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti.

Eleme turlarında çıktığı iki karşılaşmayı da kazanan sarı-kırmızılılar, grup aşamasında B Grubu’nu namağlup lider tamamladı.

İkinci aşamada yer aldığı E Grubu’nda 4 galibiyet ve 2 yenilgi alan Galatasaray, yarı final play-in etabına yükseldi.

Bu turda Fransa temsilcisi Basket Landes’i 2-1’lik seriyle geçen sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda üçüncü kez final etabına kalmayı başardı.

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi tarihinde daha önce bir kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

2013-2014 sezonunda finalde Fenerbahçe’yi mağlup eden sarı-kırmızılılar, kupayı kazanarak turnuvayı şampiyon tamamlayan ilk Türk takımı olmuştu.

Yarı finalde Galatasaray’ın rakibi İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza oldu.

Zaragoza ekibi, çeyrek finalde Basket Landes’i 69-53 mağlup ederek yarı finale yükseldi.