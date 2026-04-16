Milli maç arasının ardından çıktığı üç lig maçında 5 puan kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile puan farkının 2’ye inmesi sonrası taraftar desteğini Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gördü.

Sabah saatlerinde tesislerde toplanan yaklaşık bin taraftar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde antrenman sahasına alındı. Oyuncuların sahaya çıkışıyla birlikte tribün atmosferi oluşurken marşlar ve tezahüratlar antrenmana eşlik etti.

Futbolcular sahaya çıkmadan önce tek tek çağrılarak destek verilirken, özellikle sakatlığı sonrası son maçlarda forma giyemeyen Victor Osimhen yoğun ilgi gördü.

Taraftarlar, şampiyonluk inancını pankartlarla da gösterdi. “Bu takım söke söke şampiyon” ve “Buraya kadar siz getirdiniz, kupayı kaldıracak olan yine sizlersiniz” mesajları tribünlerde yer aldı.

UltrAslan grubu lideri Sebahattin Şirin, teknik ekip ve futbolculara moral vererek sezon sonunda şampiyonluk hedefini yinelediklerini ifade etti.

Antrenman öncesi futbolculara baklava ikram edilirken kısa bir toplantı da gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı takip etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başlarken, pas ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Üç oyuncunun antrenmanda yer almadığı bildirildi. Yaser Asprilla diz sakatlığı nedeniyle, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan ise hastalık sebebiyle çalışmaya katılmadı.

İdman sonrası futbolcular taraftarlarla buluşarak imza verdi, fotoğraf çektirdi. En yoğun ilgiyi Mauro Icardi gördü.