Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı kulübün gündemine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. 2025 yılının kulüp adına başarılı geçtiğini vurgulayan Kavukcu, hem sportif hem de mali anlamda atılan adımlara dikkat çekti.

'HAYALİNİ KURDUĞUMUZ FUTBOLCUYU ALDIK'

Transfer sürecine değinen Kavukcu, taraftarın oluşturduğu atmosferin yıldız oyuncular üzerinde büyük etki yarattığını belirterek, “Bizim için 2025 yılı çok güzel geçti. Şampiyonluklar kazandık. Hayalini kurduğumuz bir futbolcuyu transfer ettik. O süreçte de taraftarımızın stadımızda ve kutlamalarda oluşturduğu atmosferin Osimhen’i ve Türkiye’ye gelen tüm futbolcuları çok etkilediğini gördük. Onların sayesinde bu transferleri yaptık.” dedi.

'DÜNYADA BÖYLE BİR DESTEK YOK'

Bilet fiyatlarına da değinen Kavukcu, taraftarın statta kalmasının önemine vurgu yaptı.

Atmosferin korunması gerektiğini ifade eden sarı-kırmızılı yönetici, “Galatasaray’ın projeleri çok olabilir, kaynaklar oluşturabilir. Stadımızdaki reklam alanlarından çok gelir elde ediyoruz ama bizi destekleyen, bağıran taraftarımızı kaybetmememiz lazım. Bunun için başkanımızla konuşuyoruz. Mutlaka bilet fiyatlarını doğru bir seviyede tutmamız lazım. Çünkü oluşan atmosferi bozmamalıyız. Dünyadaki hiçbir statta böyle bir destek yok.” şeklinde konuştu.

Kavukcu ayrıca, “Parayı bir şekilde bulursunuz ama taraftara biletleri uygun fiyattan satmalıyız. Bu, Galatasaray’ın yarını için de gerekli. Taraftarın mutlaka stattaki bilet fiyatlarını eleştirmekte haklılık payı vardır.” ifadelerini kullandı.

'MENAJERLERİN BİLE TROLLERİ VAR'

Transfer limitleri ve sosyal medya gündemine ilişkin de konuşan Kavukcu, “Galatasaray’da limitle ilgili bir sorun yok. Türkiye Futbol Federasyonunun limit konusunu aştık. Ancak Avrupa’da yüzde 70’lik bir limit konusu var. Transferde buna da bakmadık. Hocamızın istediği ve onayladığı futbolcularla görüştük. Ancak sosyal medyada bir algı oluştu. Artık menajerlerin bile sosyal medyada trolleri var.” dedi.

'BU SENE DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Son olarak kalan maçlar hakkında konuşan Kavukcu şampiyonluk iddiasını bir kez daha dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Ligde geriye 13 maçımız kaldı. İlk sıradaki Eyüpspor müsabakası. Hepsini final olarak görüyoruz. Avrupa'da ilk hedefimiz 24'ün içine girmekti. Bunu başardık. Şimdi son 16'ya girebilecek güçte bir takımımız var. Çok iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Karşı takımın ve menajerlerin de algıları var. Birleşirsek bizi kimse yıkamaz. Kalan 13 maçımızı da kazanarak final yapmak istiyoruz. Bizim için önemli olan şampiyonluğu bir kez daha ilan etmek. Birlik ve beraberlik içinde olursak bunu başarabiliriz. Oyuncularımız da böyle bakıyor. Transfer döneminden sonra çok iyi bir hava var. Herkes çok iyi kaynaştı. İnşallah bu sene de şampiyon olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.