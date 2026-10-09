Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasıyla formasına yeniden kavuştu.

10 kişi Galatasaray son dakikalarda coştu: Kasımpaşa ilk kez yenildi10 kişi Galatasaray son dakikalarda coştu: Kasımpaşa ilk kez yenildiSpor

9 Eylül'de Başakşehir deplasmanında sakatlanan ve tedavi sürecini tamamlayan 27 yaşındaki Nijeryalı golcü, Kasımpaşa maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Galatasaray'da 35 günlük hasret sona erdi: Osimhen asistle döndü - Resim : 2

35 GÜN SONRA SAHALARA DÖNDÜ

Karşılaşmanın 77. dakikasında Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil olan Osimhen, 35 günlük aranın ardından yeniden Galatasaray formasıyla sahaya çıktı.

Nijeryalı yıldız, 90+6. dakikada Mario Lemina'nın kaydettiği golün asistini yaparak dönüşünü skor katkısıyla tamamladı.