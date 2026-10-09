Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasıyla formasına yeniden kavuştu.
9 Eylül'de Başakşehir deplasmanında sakatlanan ve tedavi sürecini tamamlayan 27 yaşındaki Nijeryalı golcü, Kasımpaşa maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.
35 GÜN SONRA SAHALARA DÖNDÜ
Karşılaşmanın 77. dakikasında Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil olan Osimhen, 35 günlük aranın ardından yeniden Galatasaray formasıyla sahaya çıktı.
Nijeryalı yıldız, 90+6. dakikada Mario Lemina'nın kaydettiği golün asistini yaparak dönüşünü skor katkısıyla tamamladı.