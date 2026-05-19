Galatasaray Kulübü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kalamış Su Sporları ve Sosyal Tesisleri’nde özel bir kutlama organizasyonu düzenledi.

Etkinliğe kulüp başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Özbek, 19 Mayıs’ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaparak, Galatasaray’ın da tarih boyunca cesaretin, vizyonun ve ilerici düşüncenin temsilcisi olduğunu söyledi.

Üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğu kazandıklarını hatırlatan Özbek, bu başarının yalnızca saha içindeki performansla değil; planlama, tesisleşme ve altyapı yatırımlarıyla geldiğini ifade etti.

Kalamış Tesisleri’nin yenilenerek modern bir yapıya kavuştuğunu belirten Özbek, Galatasaray Adası, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, Aslantepe Vadisi projesi ve altyapı yatırımlarının kulübün geleceğine yapılan hamleler olduğunu dile getirdi.

Özbek ayrıca, “Galatasaray’ın en büyük gücü birlik ve beraberliğidir. Bu birlik sürdükçe daha büyük başarılara ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

YENİLENEN KALAMIŞ TESİSLERİ AÇILDI

Sarı-kırmızılı kulübün sutopu ve yelken şubelerine ev sahipliği yapan Kalamış Su Sporları ve Sosyal Tesisleri, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.

1960 yılında inşa edilen tesis, son dönemde yürütülen tesisleşme projeleri kapsamında modernize edildi.

YELKEN ŞUBESİNE ANLAMLI BAĞIŞ

Galatasaray’ın kurucu üyelerinden ve ilk kalecilerinden Asım Tevfik Sonumut’un torunu gazeteci Güldener Sonumut tarafından kulübün yelken şubesine bir tekne hediye edildi.

Yaklaşık 13 metre uzunluğundaki yelkenliye, Güldener Sonumut’un babasının anısına “Gülseven” adı verildi. Düzenlenen törende teknenin sertifikası, Dursun Özbek’e teslim edildi.

ŞAMPİYONLUK KUPASI SERGİLENDİ

Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’de kazandığı üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluk kupası da etkinlikte taraftarlar ve üyelerle buluştu.

Genç sporcular tarafından alana getirilen kupa, özel cam koruma içinde sergilenirken katılımcılar kupayla bol bol fotoğraf çektirdi.