Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunun koruyarak yapacağı takviyelerle rotasyon derinliğini artırmayı hedefliyor. Ancak sarı kırmızılı ekibin yıldız oyuncularına her geçen gün ilgi büyüyor.

YUNUS AKGÜN'E EVERTON TALİP OLDU

Sezonun ilk yarısında geçirdiği fıtık ameliyatı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmasına rağmen oynadığı maçlarda etkili bir performans ortaya koyarak takımın başarılı formunda kilit isimlerden biri olan milli oyuncu Yunus Akgün'e Premier Lig ekibi Everton'ın talip olduğu iddia edildi.

GALATASARAY'A 25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF YAPILDI

Transfermarkt'ın haberine göre, Everton Yunus Akgün için 25 milyon Euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı.

DAHA ÖNCE ARA DÖNEMDE CENK TOSUN'U TRANSFER ETMİŞLERDİ

Daha önce 2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde Süper Lig'den Cenk Tosun'u 22.5 milyon Euro'ya transfer eden İngiliz kulübünün bu teklifine sarı kırmızılı yönetimin vereceği cevap merak konusu oldu.

BU SEZON 19 MAÇTA 11 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray ile toplamda 19 maçta forma giyen Yunus Akgün 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

YUNUS AKGÜN İNGİLTERE'YE YABANCI DEĞİL

İngiltere'ye yabancı olmayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 2023-2024 sezonunda Leicester City'de kiralık olarak oynamıştı.