Transfer çalışmaları kapsamında PSG oyuncusu Fabian Ruiz’i kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray’a, dünya devi Real Madrid engeli çıktı.

PSG’nin yıldızı Fabian Ruiz için Real Madrid de devreye girdi. Orta sahasını güçlendirmek isteyen İspanyol ekibi, transferi bitirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan PSG cephesi, İspanyol yıldızı kolay kolay bırakmak istemiyor.

Kariyerinde Real Betis ve Napoli formalarını da giymiş olan Fabian Ruiz, bu sezon PSG ile çıktığı 18 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.