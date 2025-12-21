Kadınlar Ligi'nde zirveyi yakından ilgilendiren 13. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Galatasaray'ın kadın futbol takımları, Kadir Özcan Tesisleri’nde kozlarını paylaştı. İlk yarıda Galatasaray daha üstün gözükmesine rağmen pozisyonlardan yararlanamadı ve devreye 0-0 gidildi. Taraftar desteğini alan Trabzonspor ikinci 45 dakikada etkili oldu. 73'te bordo-mavili ekip, Natalia Oleszkiewicz'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda üstünlğünü korumayı başaran Trabzonspor, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Galatasaray ile puanlarını 33'te eşitleyen bordo-mavililer rakibine büyük bir darbe vurdu.

FENERBAHÇE FARKLI GALİP

Ligde lider durumda bulunan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Giresun Sanayispor’u konuk etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı 4'te Ece Türkoğlu, 7'de Maria Salas ve 79'da İpek Kaya'nın golleriyle 3-0 kazanan sarı lacivertliler puanını 37’ye yükseltti. Kanarya, Trabzonspor ve Galatasaray'ın 4 puan önünde lider durumda bulunuyor.