Sarı-kırmızılıların uzun süredir sonuçlandırmaya çalıştığı Jhon Duran transferinde yaşanan son gelişmelerin ardından yönetim, farklı seçenekleri değerlendirmeye başladı.
Galatasaray'a sürpriz golcü: Jhon Duran beklerken yeni aday ortaya çıktı
Yeni sezon kadro planlamasını teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda sürdüren Galatasaray, golcü transferi için çalışmalarına hız verdi.Kaynak: Diğer
Al Nassr'ın Jhon Duran için beklentilerini artırması nedeniyle süreci beklemeye alan Galatasaray'a, menajerler tarafından Tottenham forması giyen Mathys Tel önerildi.
İngiltere'de beklediği çıkışı yakalayamayan 21 yaşındaki Fransız santrforun kiralık transferi konusunda tarafların görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan genç oyuncunun yeni bir takıma sıcak baktığı ancak düzenli forma şansı talep ettiği öğrenildi.
Galatasaray yönetimi ise santrfor transferinde temkinli hareket etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Jhon Duran görüşmelerini tamamen sonlandırmadan alternatif adayları değerlendirmeyi ve en uygun kararı vermeyi amaçlıyor.