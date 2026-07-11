Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray'a sürpriz golcü: Jhon Duran beklerken yeni aday ortaya çıktı

Galatasaray'a sürpriz golcü: Jhon Duran beklerken yeni aday ortaya çıktı

Yeni sezon kadro planlamasını teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda sürdüren Galatasaray, golcü transferi için çalışmalarına hız verdi.

Kaynak: Diğer
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Galatasaray'a sürpriz golcü: Jhon Duran beklerken yeni aday ortaya çıktı - Resim: 1

Sarı-kırmızılıların uzun süredir sonuçlandırmaya çalıştığı Jhon Duran transferinde yaşanan son gelişmelerin ardından yönetim, farklı seçenekleri değerlendirmeye başladı.

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Galatasaray'a sürpriz golcü: Jhon Duran beklerken yeni aday ortaya çıktı - Resim: 2

Al Nassr'ın Jhon Duran için beklentilerini artırması nedeniyle süreci beklemeye alan Galatasaray'a, menajerler tarafından Tottenham forması giyen Mathys Tel önerildi.

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Galatasaray'a sürpriz golcü: Jhon Duran beklerken yeni aday ortaya çıktı - Resim: 3

İngiltere'de beklediği çıkışı yakalayamayan 21 yaşındaki Fransız santrforun kiralık transferi konusunda tarafların görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

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Galatasaray'a sürpriz golcü: Jhon Duran beklerken yeni aday ortaya çıktı - Resim: 4

Güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olan genç oyuncunun yeni bir takıma sıcak baktığı ancak düzenli forma şansı talep ettiği öğrenildi.

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Galatasaray'a sürpriz golcü: Jhon Duran beklerken yeni aday ortaya çıktı - Resim: 5

Galatasaray yönetimi ise santrfor transferinde temkinli hareket etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Jhon Duran görüşmelerini tamamen sonlandırmadan alternatif adayları değerlendirmeyi ve en uygun kararı vermeyi amaçlıyor.

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