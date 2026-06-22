Galatasaray'ın Monaco'dan 30.77 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle gündeme geldi. Mücadeleyi tamamlayamayan futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin ilk bilgiler ortaya çıktı.
Galatasaray'a Singo'dan kötü haber: Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Galatasaray’ın Monaco’dan 30.77 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Wilfried Singo, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Almanya maçında yaşadığı sakatlıkla gündeme geldi. Oyuna devam edemeyen oyuncunun sahalardan uzak kalma süresine dair ilk değerlendirmeler paylaşıldı.Kaynak: Diğer
SAKATLIĞIN BOYUTU NETLEŞİYOR
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve performansıyla dikkat çeken Singo, taç çizgisi yakınlarında yaşadığı sakatlığın ardından arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı.
Oyuna devam edemeyen deneyimli futbolcu, kenara geldikten sonra duygusal anlar yaşadı. Milliyet'in haberine göre oyuncunun sakatlığının ciddi olduğu değerlendiriliyor.
YAKLAŞIK ÜÇ AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
İlk incelemeler sonucunda Wilfried Singo'nun yaklaşık üç ay forma giyemeyeceği belirtildi.
Dünya Kupası'nda etkili bir başlangıç yapan ve transfer iddialarıyla da gündeme gelen 25 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlık, Galatasaray cephesinde büyük üzüntü yarattı.
SEZON İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ SAKATLIĞI
Bu sezon üçüncü kez sakatlık yaşayan Singo, daha önceki sağlık sorunları nedeniyle toplam 94 gün sahalardan uzak kalırken, takımının 23 karşılaşmasında görev yapamamıştı.