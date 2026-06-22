Galatasaray'a Singo'dan kötü haber: Sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Galatasaray'ın Monaco'dan 30.77 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle gündeme geldi. Mücadeleyi tamamlayamayan futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağına ilişkin ilk bilgiler ortaya çıktı.