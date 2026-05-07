Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, mücadeleyi kazanması halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

SAMSUNSPOR MAĞLUBİYETİ SONRASI KÖTÜ HABER

Deplasmanda Samsunspor’a 1-0 öne geçmesine rağmen 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekipte, maç sonrası kötü bir haber daha geldi.

GABRIEL SARA SEZONU KAPATTI

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara’nın yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

DÜNYA KUPASI İHTİMALİ DE ZORA GİRDİ

Son iki maçta sahaya çıkamayan yıldız oyuncunun, Brezilya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda yer almasının da zor olduğu belirtildi.