Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Aleksey Batrakov'un transferinin ardından Rusya'dan üst düzey bir ziyaret gerçekleştirildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ve İstanbul Başkonsolosu Alexander Kalachev, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile RAMS Park'ta bir araya geldi.

Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki Rus futbolcusu Aleksey Batrakov da görüşmede yer aldı.

DURSUN ÖZBEK: '20 MİLYONDAN FAZLA TARAFTAR KAZANDIRDI'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Batrakov transferinin iki ülke arasındaki ilişkilere de katkı sağladığını belirtti.

Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın büyükelçiye teşekkür ediyorum bu nezaket ziyareti için. Kulübümüze ve Aleksey'e duyduğu ilgi bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Aleksey transferi bize yaklaşık 20 milyondan fazla Rusya'da taraftar kazandırmıştır. Ülkeler arasındaki ilişkiye de destek veren bu transfer Galatasaray'a hayırlı olsun. Çok önemli bir futbolcu. İnşallah Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek. Sayın büyükelçiyi de Ankara'da ziyaret edeceğim. Aleksey ile beraber gitmek üzere iadeiziyarette bulunacağım"

ALEKSEY BATRAKOV: 'ÜLKEMİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUM'

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov da Rus heyetiyle gerçekleştirilen buluşmaya katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

21 yaşındaki futbolcu, açıklamasında şunları söyledi:

"Böylesine önemli bir buluşmaya davet edilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Galatasaray’a katkı sağlamak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek gururlandırmak için elimden geleni yapacağım"

RUSYA BÜYÜKELÇİSİ: 'ZAFERLER KAÇINILMAZ OLACAK'

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin ise Galatasaray'ın Türkiye'nin önemli kulüplerinden biri olduğunu vurgulayarak futbolun iki ülke arasındaki ortak değerlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Vershinin, "Türkiye’nin çok güçlü ve tanınmış kulübünü ziyaret ettiğim için büyük bir memnuniyet duyuyorum. Üstelik şu anda Rus oyuncumuz Aleksey Batrakov’un da burada oynadığını biliyorsunuz. Hem Rusya’da hem de Türkiye’de çok popüler olan futbol gibi bir spor dalında bizi bir araya getiren ortak bir değerimizin olması bizi mutlu ediyor. Zaferlere ihtiyacımız var. Bence bu zaferler kaçınılmaz olacak" diye konuştu.

25 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Galatasaray'ın sezon başında 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı kaydetmişti.

Başkan Dursun Özbek, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Rusya Büyükelçisi Sergey Vershinin'e Aleksey Batrakov ile birlikte Ankara'da iadeiziyarette bulunacağını da duyurdu.