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Yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Tijjani Reijnders için İngiltere'den dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılıların ilgilendiği öne sürülen Hollandalı futbolcuya Premier Lig'den iki kulübün talip olduğu belirtildi.

NOTTINGHAM FOREST HAREKETE GEÇTİ

Transfer haberleriyle ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Nottingham Forest, Tijjani Reijnders'i transfer listesinin üst sıralarına aldı.

İngiliz ekibinin, Manchester City ile olası bir transfer için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

NEWCASTLE DA TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Newcastle United'ın da yaz transfer döneminin başında Reijnders için girişimlerde bulunduğu ve deneyimli orta saha oyuncusunu transfer listesinde tutmaya devam ettiği aktarıldı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

28 yaşındaki Hollandalı orta saha, geride kalan sezonda Manchester City formasıyla 47 resmi karşılaşmada görev yaptı.

Reijnders, bu süreçte 7 gol ve 8 asistlik katkı sağlayarak takımının önemli isimlerinden biri oldu.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR

Manchester City ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Tijjani Reijnders'in güncel piyasa değeri ise 50 milyon euro olarak gösteriliyor.