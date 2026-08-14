Yeniçağ Gazetesi
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Galatasaray'a Rafael Leao transferinde soğuk duş

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, antrenmanda sakatlık geçirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Galatasaray'a Rafael Leao transferinde soğuk duş - Resim: 1

İtalyan basınında çıkan haberlere göre antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Leao'nun uyluk ön kas bölgesinde zorlanma tespit edildi.

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Galatasaray'a Rafael Leao transferinde soğuk duş - Resim: 2

Yıldız futbolcunun kesin durumu yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

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Galatasaray'a Rafael Leao transferinde soğuk duş - Resim: 3

Sakatlığı nedeniyle Manchester United ile oynanacak hazırlık maçında kadroda yer alamayacak olan Portekizli oyuncunun, Serie A'nın ilk haftasındaki Torino karşılaşmasında da forma giyme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

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Galatasaray'a Rafael Leao transferinde soğuk duş - Resim: 4

Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği 27 yaşındaki futbolcu için temaslar sürerken, listede Arsenal'den Gabriel Martinelli'nin de yer aldığı öğrenildi.

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Galatasaray'a Rafael Leao transferinde soğuk duş - Resim: 5

Müzakerelerin durumuna göre transfer kararının önümüzdeki 7 ila 10 gün içerisinde verilmesi bekleniyor.

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Galatasaray'a Rafael Leao transferinde soğuk duş - Resim: 6

Galatasaray'ın Leao için sezon başında en az 10 milyon euro net maaş ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklif hazırladığı belirtilirken, İtalyan ekibinin bu transferden 45 milyon euro gelir elde edebileceği kaydedildi.

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Galatasaray'a Rafael Leao transferinde soğuk duş - Resim: 7

Milan cephesinin ise oyuncunun takımdaki kritik rolü sebebiyle daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ve sürecin belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

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