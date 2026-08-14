İtalyan basınında çıkan haberlere göre antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Leao'nun uyluk ön kas bölgesinde zorlanma tespit edildi.
Galatasaray'a Rafael Leao transferinde soğuk duş
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, antrenmanda sakatlık geçirdi.Haber Merkezi
Yıldız futbolcunun kesin durumu yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.
Sakatlığı nedeniyle Manchester United ile oynanacak hazırlık maçında kadroda yer alamayacak olan Portekizli oyuncunun, Serie A'nın ilk haftasındaki Torino karşılaşmasında da forma giyme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.
Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği 27 yaşındaki futbolcu için temaslar sürerken, listede Arsenal'den Gabriel Martinelli'nin de yer aldığı öğrenildi.
Müzakerelerin durumuna göre transfer kararının önümüzdeki 7 ila 10 gün içerisinde verilmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın Leao için sezon başında en az 10 milyon euro net maaş ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklif hazırladığı belirtilirken, İtalyan ekibinin bu transferden 45 milyon euro gelir elde edebileceği kaydedildi.
Milan cephesinin ise oyuncunun takımdaki kritik rolü sebebiyle daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ve sürecin belirsizliğini koruduğu aktarıldı.