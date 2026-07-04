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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

Transfermarkt'ın haberine göre, Al Ahli ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Franck Kessie, menajerler aracılığıyla sarı-kırmızılı kulübe önerildi.

OKAN BURUK'TAN VETO

Haberde, bonservis bedeli bulunmamasına rağmen Teknik Direktör Okan Buruk'un bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının, Kessie'yi takımın uygulamak istediği dinamik ve yüksek tempolu oyun anlayışı için yeterince uygun bulmadığı ve bu nedenle transfere onay vermediği aktarıldı.

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ

29 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha, geride kalan sezonda Al Ahli formasıyla 42 resmi maçta görev yaptı. Kessie, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.