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Galatasaray taraftarlarının yıllardır kullandığı ve kulübün simgesi haline gelen "Cimbom" kelimesinin nereden geldiği zaman zaman merak konusu oluyor.

Rivayete göre bu ifadenin ortaya çıkış hikayesi yaklaşık bir 100 yıl öncesine ve İsviçre'ye kadar uzanıyor.

HİKAYE SABİT CİNOL İLE BAŞLADI

Galatasaray'ın eski futbolcularından Sabit Cinol, eğitim için gittiği İsviçre'de Servette forması giyiyordu.

Anlatılanlara göre o dönemde Servette takımında Jim adında, taraftarların çok sevdiği bir golcü bulunuyordu. Tribünler, Jim'i desteklemek için maçlarda "Jim Bom Bom" şeklinde tezahürat yapıyordu.

Sabit Cinol'un bu tezahüratı çok beğendiği ve İstanbul'a döndüğünde duyduğu sözleri beraberinde Türkiye'ye taşıdığı anlatılıyor.

GALATASARAY'A UYARLADI

Cinol'un İsviçre tribünlerinde duyduğu "Jim Bom Bom" tezahüratını daha sonra Galatasaray'a uyarladığı rivayet ediliyor.

Böylece Galatasaray tribünleriyle yıllar boyunca özdeşleşecek meşhur tezahürat ortaya çıktı.

"CİM BOM BOM" ZAMANLA "CİMBOM" OLDU

Tribünlerde yıllarca söylenen "Cim Bom Bom" ifadesi zaman içerisinde Galatasaray'la iyice özdeşleşti. Kullanımı yaygınlaştıkça ifade kısaldı ve "Cimbom" halini aldı.

Yaklaşık bir asır sonra bile bu ifade milyonlarca Galatasaray taraftarı tarafından kullanılmaya devam ediyor.

Rivayete göre İsviçre tribünlerinde bir futbolcu için yapılan "Jim Bom Bom" tezahüratıyla başlayan hikaye, İstanbul'a taşınarak Galatasaray'la özdeşleşen "Cimbom" adına dönüştü.