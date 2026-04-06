Yeniçağ Gazetesi
06 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Spor Galatasaray'a müjdeli haber geldi: Açıklama taraftarı heyecanlandırdı

Manchester City’den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva için transfer iddiaları artarken, Galatasaray taraftarını şimdiden heyecan bastı. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Manchester City’nin yıldızı Bernardo Silva’nın sezon sonunda takımdan ayrılacağının açıklanması sonrası transfer ihtimalleri gündeme oturdu.

1 6
AÇIKLAMA GELDİ

Teknik direktör Pep Guardiola’nın yardımcısı Pep Lijnders, yaptığı açıklamada Portekizli oyuncuyla yolların ayrılacağını belirterek vedanın yakın olduğunu dile getirdi.

2 6
Fabrizio Romano’nun haberine göre 31 yaşındaki futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde yeni takımını belirlemek istiyor.

3 6
SEZON RAKAMLARI

9 yıldır İngiliz ekibinde forma giyen deneyimli orta saha, bu sezon 43 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

4 6
GALATASARAY TARAFTARI HEYECANLANDI

Öte yandan sarı-kırmızılı Galatasaray’ın da oyuncuya ilgi gösterdiği öne sürülürken, taraftarların bu transfer ihtimaline büyük heyecanla yaklaştığı ve böyle bir hamleyi uzun süredir beklediği ifade ediliyor.

5 6
Sarı-kırmızılı ekip, Portekizli yıldıza ilgi duyuyor ve transfer için önümüzdeki süreçte girişimlerini hızlandırmayı planlıyor.

6 6
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro