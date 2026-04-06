Manchester City’nin yıldızı Bernardo Silva’nın sezon sonunda takımdan ayrılacağının açıklanması sonrası transfer ihtimalleri gündeme oturdu.
Galatasaray'a müjdeli haber geldi: Açıklama taraftarı heyecanlandırdı
Manchester City’den ayrılmaya hazırlanan Bernardo Silva için transfer iddiaları artarken, Galatasaray taraftarını şimdiden heyecan bastı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
AÇIKLAMA GELDİ
Teknik direktör Pep Guardiola’nın yardımcısı Pep Lijnders, yaptığı açıklamada Portekizli oyuncuyla yolların ayrılacağını belirterek vedanın yakın olduğunu dile getirdi.
Fabrizio Romano’nun haberine göre 31 yaşındaki futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde yeni takımını belirlemek istiyor.
SEZON RAKAMLARI
9 yıldır İngiliz ekibinde forma giyen deneyimli orta saha, bu sezon 43 maçta 3 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
GALATASARAY TARAFTARI HEYECANLANDI
Öte yandan sarı-kırmızılı Galatasaray’ın da oyuncuya ilgi gösterdiği öne sürülürken, taraftarların bu transfer ihtimaline büyük heyecanla yaklaştığı ve böyle bir hamleyi uzun süredir beklediği ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Portekizli yıldıza ilgi duyuyor ve transfer için önümüzdeki süreçte girişimlerini hızlandırmayı planlıyor.