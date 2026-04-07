Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, erteleme karşılaşmasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
Galatasaray'a müjde: Yıldız isim geri dönüyor
Galatasaray’da sakatlığı bulunan Gabriel Sara’dan sevindiren haber geldi. Brezilyalı oyuncunun ağrılarına rağmen Göztepe deplasmanında kadroda yer alması beklenirken, teknik heyetin son kararını maç günü vereceği öğrenildi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Brezilya Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Gabriel Sara’nın son durumu netleşti.
Ligin 27. hafta erteleme mücadelesinde Göztepe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Trabzonspor karşısında aldığı yenilgiyle zirve yarışında kayıp yaşayan sarı-kırmızılı ekip, İzmir deplasmanında hata yapmadan üç puan almayı hedefliyor.
Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da sakatlığı bulunan Gabriel Sara ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Brezilya Milli Takımı’nda ayak bileğinden sakatlanan ve Trabzonspor maçında kadroda yer almayan tecrübeli orta saha oyuncusunun Göztepe karşılaşmasıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.
Haberlere göre Gabriel Sara’nın ağrıları devam etmesine rağmen maçta görev alabilecek durumda olduğu ve Göztepe kafilesine dahil edilmesinin planlandığı belirtildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 39 karşılaşmada görev alan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.