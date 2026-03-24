Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool’a elenerek Avrupa’ya veda eden Galatasaray’da gözler yeni sezon kadro planlamasına çevrildi. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda hedefini sürdüren sarı-kırmızılılar, özellikle hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.
Galatasaray'a Manchester City'den fırsat transferi: Bernardo Silva derken...
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Manchester City'den Bernardo Silva gündeme gelirken Guardiola'nın ekibinden asıl hedefin bir başka yıldız oyuncu olduğu yönünde sürpriz bir iddia da gündeme geldi.Furkan Çelik
Yönetim, son yıllarda olduğu gibi ses getirecek transfer hamleleriyle kadroyu üst seviyeye taşımayı planlıyor.
Adı Bernardo Silva ve Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlarla anılan Galatasaray’ın, Manchester City forması giyen bir başka yıldızı da gündemine aldığı belirtiliyor.
Sarı-kırmızılıların, Pep Guardiola'nın sisteminde kendini göstermekte zorlanan ve yeterli forma şansı bulamayan Omar Marmoush'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Hem kanatlarda hem de santrfor hattında görev yapabilen Marmoush, teknik heyetin çok yönlü hücum planları için önemli bir silah olarak görülüyor.
Bu sezon 29 maçta toplam bin 138 dakika süre alan Mısırlı yıldız, buna rağmen 6 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.
Galatasaray’ın transfer için öncelikli planının kiralama olduğu ifade ediliyor.
Manchester City ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marmoush’un ayrılığa sıcak baktığı iddia edilirken, Galatasaray yönetimi şartları zorlayarak sezon sonu bu transferi bitirmek istiyor.