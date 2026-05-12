Süper Lig’de üst üste dördüncü kez mutlu sona ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, Avrupa’da ses getirecek yeni transferi için rotasını İngiltere’ye kırdı.
Galatasaray'a Liverpool’un duvarı geliyor: Van Dijk’ın yeni rotası İstanbul
Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gözünü Liverpool’un kaptanına dikti. Hollandalı yıldızla prensipte anlaştığı iddia edilen Cimbom, dev transferi Dünya Kupası öncesinde bitirmeyi hedefliyor.
Victor Osimhen hamlesiyle küresel çapta büyük bir prestij kazanan sarı-kırmızılı yönetim, Liverpool’un simge ismi Virgil van Dijk’ı kadrosuna katmak için resmi girişimlere hız verdi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN "SAVUNMA BAKANI"
Gelecek sezon Devler Ligi’nde doğrudan grup aşamasında mücadele edecek olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, defans hattının liderliğini dünyaca ünlü bir isme emanet etmek istiyor.
34 yaşındaki Hollandalı stoperin, sarı-kırmızılıların vizyonuna ve Şampiyonlar Ligi projesine sıcak baktığı öğrenildi. İngiliz medyasında yer alan iddialara göre, taraflar yıllık ücret ve sözleşme detayları konusunda büyük oranda mutabakata vardı.
DURSUN ÖZBEK'İN HEDEFİ: DÜNYA KUPASI ÖNCESİ İMZA
Başkan Dursun Özbek’in savunma hattına dünya çapında bir yıldız ekleme hayali doğrultusunda, transferin Dünya Kupası başlamadan önce resmiyete dökülmesi planlanıyor.
Hollandalı yıldızın, Hollanda Milli Takımı’ndan arkadaşı Noa Lang’ın şampiyonluk paylaşımlarına verdiği etkileşimler taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, kulüpler arasındaki bonservis pazarlıklarının sürdüğü kaydedildi.
KASA DOLDU, HEDEF ZİRVE
Üst üste gelen şampiyonluklar sayesinde ticari gelirleri ve yayın hakları tavan yapan Galatasaray, bu devasa finansal gücü elit transferler için kullanacak.
Van Dijk hamlesiyle sadece saha içindeki gücünü artırmayı değil, aynı zamanda dünya futbol kamuoyunda sarı-kırmızılı markanın bilinirliğini bir kez daha zirveye taşımayı hedefliyor.