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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen Tijjani Reijnders için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah, Hollandalı orta saha oyuncusunun transferinde önemli mesafe katetti.

60 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Haberde, Al Qadsiah'ın Manchester City ile yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Transferin tamamlanması için ise son kararın Tijjani Reijnders'e ait olduğu ifade edildi.

KARARI OYUNCU VERECEK

Taraflar arasındaki görüşmelerde büyük ölçüde ilerleme sağlanırken, Hollandalı yıldızın teklife vereceği yanıt transferin kaderini belirleyecek.

Reijnders'in onay vermesi halinde transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.