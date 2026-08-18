Sporx'in haberine göre Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Forvet pozisyonu için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte listedeki isimler dikkat çekiyor.

Galatasaray’a Jonathan David önerisi - Resim : 1Icardi’yle anlaşılamadı

Mauro Icardi ile sözleşme yenilemeyen sarı-kırmızılılar, bu bölge için hem 23 yaş altı hem de deneyimli oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

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Galatasaray’a Jonathan David önerisi - Resim : 3Sørloth’un maliyeti fazla geldi

Sørloth transferinin maaş beklentisi sebebiyle sekteye uğramasından sonra farklı isimlere yönelen Cimbom, temaslarını hızlandırdı.

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Galatasaray’a Jonathan David önerisi - Resim : 5

İKNA EDİLEMEDİ

Barcelona’nın da ilgilendiği 21 yaşındaki Alman forvet Nicolo Tresoldi’ye teklif yapan sarı-kırmızılılar, oyuncudan henüz olumlu yanıt alamadı. Dirsek temasını sürdüren Galatasaray, menajer önerilerini de değerlendirmek istiyor.

Galatasaray’a Jonathan David önerisi - Resim : 6

JONATHAN DAVİD ÖNERİSİ

Juventus’un Kanadalı forveti Jonathan David Galatasaray’a önerildi.

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Galatasaray’a Jonathan David önerisi - Resim : 8

AYRILMAK İSTEMİYOR

2025 yazında bonservissiz şekilde siyah-beyazlı ekibe katılan Kanadalı golcünün şu anda ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi. Öte yandan Galatasaray yönetiminde Jonathan David’e sıcak bakan isimlerin olduğu öğrenildi.

Oyuncu, geçtiğimiz sezon 46 maçta forma giymiş, 8 gol 5 asistlik katkı vermişti.