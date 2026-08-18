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Sporx'in haberine göre Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Forvet pozisyonu için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekipte listedeki isimler dikkat çekiyor.

Icardi’yle anlaşılamadı

Mauro Icardi ile sözleşme yenilemeyen sarı-kırmızılılar, bu bölge için hem 23 yaş altı hem de deneyimli oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

Sørloth’un maliyeti fazla geldi

Sørloth transferinin maaş beklentisi sebebiyle sekteye uğramasından sonra farklı isimlere yönelen Cimbom, temaslarını hızlandırdı.

İKNA EDİLEMEDİ

Barcelona’nın da ilgilendiği 21 yaşındaki Alman forvet Nicolo Tresoldi’ye teklif yapan sarı-kırmızılılar, oyuncudan henüz olumlu yanıt alamadı. Dirsek temasını sürdüren Galatasaray, menajer önerilerini de değerlendirmek istiyor.

JONATHAN DAVİD ÖNERİSİ

Juventus’un Kanadalı forveti Jonathan David Galatasaray’a önerildi.

AYRILMAK İSTEMİYOR

2025 yazında bonservissiz şekilde siyah-beyazlı ekibe katılan Kanadalı golcünün şu anda ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi. Öte yandan Galatasaray yönetiminde Jonathan David’e sıcak bakan isimlerin olduğu öğrenildi.

Oyuncu, geçtiğimiz sezon 46 maçta forma giymiş, 8 gol 5 asistlik katkı vermişti.