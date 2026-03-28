28 Mart 2026 Cumartesi
Galatasaray'a İtalya'dan müjde: Zaniolo kasayı dolduracak

Udinese, Galatasaray’dan kiraladığı Nicolo Zaniolo’nun bonservisini almak için harekete geçti. İtalyan ekibinin sarı-kırmızılılara iki farklı teklif sunacağı öne sürüldü.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Galatasaray’ın sezon başında Udinese’ye kiraladığı Nicolo Zaniolo için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

UDINESE KARARINI VERDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Udinese, sezon boyunca gösterdiği performanstan memnun kaldığı Zaniolo’nun bonservisini almak için harekete geçti.

Serie A temsilcisinin, 26 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe iki farklı teklif hazırladığı belirtildi.

İKİ FARKLI FORMÜL MASADA

Haberde yer alan bilgilere göre Udinese’nin ilk teklifinin 10 milyon euro bonservis bedeli olduğu ifade edildi.

İkinci teklifin ise 5 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 50 pay şeklinde olduğu aktarıldı.

Sportif direktör Gianluca Nani de daha önce yaptığı açıklamada oyuncuyu takımda tutmak istediklerini belirterek, “Birlikte kalma arzusunu paylaştığımız için bu yönde çalışacağız.” dedi.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Udinese formasıyla 32 maça çıkan Zaniolo, 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro civarında olan İtalyan oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

