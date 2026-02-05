Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna katmaya hazırlandığı Fransız sağ bek Sacha Boey İstanbul'a geldi.

GALATASARAY SACHA BOEY'İ KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATIYOR

Sarı kırmızılı kulübün 2 yıl önce Bayern Münih'e 30 milyon Euro karşılığında sattığı yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladığı ve anlaşma kapsamında satın alma opsiyonunun da olduğu öğrenildi.

Sacha Boey sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atıp yeniden Galatasaray formasını sırtına geçirecek.