Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna katmaya hazırlandığı Fransız sağ bek Sacha Boey İstanbul'a geldi.

GALATASARAY SACHA BOEY'İ KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATIYOR

Sarı kırmızılı kulübün 2 yıl önce Bayern Münih'e 30 milyon Euro karşılığında sattığı yıldız oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladığı ve anlaşma kapsamında satın alma opsiyonunun da olduğu öğrenildi.

🎥 Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da pic.twitter.com/XhPgpt7kHH — AA SPOR (@aa_spor) February 5, 2026

Sacha Boey sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atıp yeniden Galatasaray formasını sırtına geçirecek.