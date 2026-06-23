Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak toplamda 26'ncı şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, gözünü kırılması güç yeni bir rekora dikti. Gelecek sezon üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Savunma hattına genç, dinamik ve yüksek potansiyelli bir takviye yapmak isteyen Cimbom’un gündemine, Fenerbahçe’nin eski yıldızı geldi.
Galatasaray'a büyük pişmanlık: Fenerbahçe'ye kaptırılan yıldız için geri dönüş operasyonu
Trendyol Süper Lig'de üst üste dört şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yeni sezonda tarihi bir başarıya imza atmayı hedefliyor. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların, savunma hattı için Fenerbahçe'nin eski yıldızını gündemine aldığı öne sürüldü.Kaynak: Diğer
YUSUF AKÇİÇEK GERİ DÖNMEK İSTİYOR
Suudi Arabistan basını ve Fanatik'te yer alan haberlere göre Galatasaray, Al-Hilal forması giyen 20 yaşındaki millî stoper Yusuf Akçiçek’i transfer listesine aldı.
YUSUF AKÇİÇEK GERİ DÖNMEK İSTİYOR
Suudi Arabistan basını ve Fanatik'te yer alan haberlere göre Galatasaray, Al-Hilal forması giyen 20 yaşındaki millî stoper Yusuf Akçiçek’i transfer listesine aldı. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Al-Hilal'e 22 milyon Euro arasında bonservis bedeliyle transfer olan genç savunmacının, bu yaz Arabistan ekibinden ayrılmak istediği iddia edildi.
BOLOGNA DA DEVREDE, FENERBAHÇE'NİN PAYI VAR
Sol ayağını etkili kullanmasıyla dikkat çeken ve güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen Yusuf Akçiçek’in tek talibi Galatasaray değil. İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın da genç stoperi kadrosuna katmak için devrede olduğu belirtildi.
Öte yandan bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe de önemli bir gelir elde edecek. Yapılan anlaşma gereği, genç stoperin başka bir takıma transfer olması durumunda sarı-lacivertli kulüp sonraki satıştan %15 pay alacak.
GALATASARAY ALTYAPISINDA YETİŞMİŞTİ
Yusuf Akçiçek için bu transfer aynı zamanda yuvaya dönüş anlamı taşıyor. Aslen Galatasaray altyapısından yetişen genç yıldız, daha sonra Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve bu geçiş sürecinde sarı-kırmızılı kulübe 110 bin Euro yetiştirme bedeli kazandırmıştı.
Savunmasını güçlendirerek şampiyonluk serisini 5 maça çıkarmak isteyen Galatasaray yönetiminin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transferle ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade ediliyor.