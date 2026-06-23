Galatasaray'a büyük pişmanlık: Fenerbahçe'ye kaptırılan yıldız için geri dönüş operasyonu

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak toplamda 26'ncı şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, gözünü kırılması güç yeni bir rekora dikti. Gelecek sezon üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Savunma hattına genç, dinamik ve yüksek potansiyelli bir takviye yapmak isteyen Cimbom’un gündemine, Fenerbahçe’nin eski yıldızı geldi.