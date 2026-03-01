Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı genç yetenek Yaser Asprilla hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Galatasaray'a büyük beklentilerle geldi: Sezon sonu yolcu...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da ayrılıklar da gerçekleşecek. Takıma sezon başında transfer olan Yaser Asprilla'nın Premier Lig ekibi Leeds United'a transferi gündemde. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İspanyol basınında yer alan haberlere göre 22 yaşındaki kanat oyuncusu gelecek sezon İngiltere'ye transfer olabilir.
AS gazetesinin haberine göre Asprilla'nın adı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United ile anılıyor.
Haber, genç futbolcunun kariyerinde yeni bir döneme adım atmaya hazırlandığını ve İngiltere'ye dönüş olasılığının giderek arttığını belirtiyor.
Asprilla, Girona’ya transfer olduğunda büyük heyecan yaratmıştı. İspanyol kulübü, Kolombiyalı oyuncuyu Watford’dan 18 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış ve onu kulüp tarihinin en maliyetli transferlerinden biri olarak kayda geçmişti.
Ancak genç kanat, İspanyol futboluna beklenen uyumu sağlayamadı. Zaman zaman bireysel yeteneğini sahaya yansıtsa da istikrar konusunda soru işaretleri oluştu.
Girona Teknik Direktörü Michel, transfer sürecinde oyuncuya zaman tanınması gerektiğini vurgulamıştı. Buna rağmen geçen sürede beklenen gelişim tam anlamıyla gerçekleşmedi. Özellikle 2025-2026 sezonunun ilk bölümünde performansının dalgalı seyretmesi, kulüp içinde sabrın azalmasına yol açtı.
Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 6 maçta görev alan Asprilla, toplam 630 dakikalık süreçte 176 dakika sahada kaldı ve yalnızca bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kolombiyalı hücumcu yeteri kadar şans bulamadı. Okan Buruk'un da ayrılığa onay vereceği iddia edildi.
Takımda Sane, Barış ve Yunus gibi isimlerin performansı Asprilla'nın forma şansını zora soktu. İspanyol basını, Girona cephesinde Asprilla’ya duyulan ilk dönemdeki güçlü güvenin giderek azaldığını aktarıyor. Oyuncunun yeteneği sorgulanmasa da performansının beklentilerin altında kalması, kulübün uzun vadeli planlarını gözden geçirebileceği yorumlarını beraberinde getiriyor.
Son iddialara göre, Asprilla’nın kariyerinde bir sonraki adım yeniden İngiltere olabilir. Leeds United seçeneği ciddi şekilde öne çıkarken, genç futbolcunun geleceği yaz transfer döneminde netlik kazanacak gibi duruyor.