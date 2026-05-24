Kulübe kazandırdığı yıldız futbolcularla öne çıkan menajer George Gardi’nin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Leandro Trossard’ı yönetime önerdiği belirtildi.

Gardi’nin, Belçikalı oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğunu Teknik Direktör Okan Buruk’a aktardığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının ise başarılı futbolcunun transferine sıcak baktığı ifade edildi.

Okan Buruk’tan gelen olumlu görüş sonrası Galatasaray yönetiminin, Arsenal ile kontratında son yılına giren Trossard için önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor.

Geride kalan sezonda 49 karşılaşmada görev yapan 31 yaşındaki kanat oyuncusu, 8 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

