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Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer teklifi geldi.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Serie A ekibi Como, 30 yaşındaki stoper için teklifini 30 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euro bonus olmak üzere toplam 33 milyon euroya çıkardı.

GALATASARAY'DAN RET KARARI

Sarı kırmızılı yönetimin, Davinson Sanchez için yapılan 33 milyon euroluk teklifi geri çevirdiği aktarıldı.

Galatasaray'ın teknik heyetin de raporu doğrultusunda deneyimli savunmacıyı yeni sezonda kadroda tutmayı planladığı ve ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi.

SANCHEZ'E MAAŞ TEKLİFİ

Ayrıca Davinson Sanchez ile temasa geçen Como'nun Kolombiyalı futbolcuya da yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif ettiği de gelen bilgiler arasında.

2023 yılında Tottenham'dan Galatasaray'a transfer olan Sanchez, sarı kırmızılı formayla bugüne kadar 121 resmi maçta görev alırken 10 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.