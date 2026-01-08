Galatasaray, 18 yaşındaki Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılılar 18 yaşını dolduran sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner'in transferinde mutlu sona yakın.

OYUNCU 2 GÜN İÇİNDE TÜRKİYE’DE OLACAK

Galatasaray, genç oyuncu ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile anlaşmaya vardı. Bu transferin 2 gün içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Can Armando, geçtiğimiz sezonun devre arasında Mönchengladbach U19 takımına katıldı. Annesi Arjantin kökenli Alman, babası Türk olan genç futbolcu; Almanya, Arjantin ve Türkiye adına milli formayı giyebiliyor.

Arjantin ve Almanya pasaportlarına sahip olan Can Armando’nun, Mavi Kart işlemleri tamamlanırken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının da kısa sürede çıkması bekleniyor.

Türk statüsünde forma giyecek Can Armando Güner için Mönchengladbach’a yetiştirme ücreti ödenecek.