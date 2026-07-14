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Son şampiyon Galatasaray Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürürken yönetimde yaşanan bir değişiklikle ilgili KAP açıklaması geldi.

İBRAHİM HATİPOĞLU'NUN YERİNİ TUNA GÜLENÇ ALDI

Sarı kırmızılı kulüp, Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimde görevinden istifa eden İbrahim Hatipoğlu'nun yerine Tuna Gülenç'in atandığını kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.07.2026 tarihli kararı ile; Sayın İbrahim Hatipoğlu'nun istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363.Maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 13.5 maddesi uyarınca, Sayın Tuna Gülenç'in atanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.