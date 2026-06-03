Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulun ardından göreve başlayan 93. yönetim kurulunda, üyelerin şubelere göre görev paylaşımının belirlendiği bildirildi.
Yeni dönemde yönetim kurulu üyelerinin kulüp bünyesindeki farklı branş ve faaliyet alanlarında üstleneceği sorumluluklar da kamuoyuyla paylaşıldı.
Erkek Basketbol: Mecit Mert Çetinkaya
Kadın Basketbol: Mehmet Saruhan Cibara
Tekerlekli Sandalye Basketbol: Mehmet Saruhan Cibara
Kadın Voleybol: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül
Erkek Voleybol: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül
Yelken: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz
Kürek: Metin Öztürk
Sutopu: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz
Yüzme: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz
Otizm Yüzme Şubesi: Tanur Lara Yılmaz
Atletizm: Eray Yazgan, Mecit Mert Çetinkaya
Judo: Emir Aral
Binicilik: Metin Öztürk, Ozan Bingöl Yurtsever
Briç: Mehmet Saruhan Cibara
Tenis: Mehmet Saruhan Cibara
Espor: Ozan Bingöl Yurtsever
Satranç: Tanur Lara Yılmaz