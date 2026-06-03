Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulun ardından göreve başlayan 93. yönetim kurulunda, üyelerin şubelere göre görev paylaşımının belirlendiği bildirildi.

Yeni dönemde yönetim kurulu üyelerinin kulüp bünyesindeki farklı branş ve faaliyet alanlarında üstleneceği sorumluluklar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Erkek Basketbol: Mecit Mert Çetinkaya

Kadın Basketbol: Mehmet Saruhan Cibara

Tekerlekli Sandalye Basketbol: Mehmet Saruhan Cibara

Kadın Voleybol: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül

Erkek Voleybol: Mehmet Saruhan Cibara, Ömer Sarıgül

Yelken: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

Kürek: Metin Öztürk

Sutopu: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

Yüzme: Bora İsmail Bahçetepe, Tanur Lara Yılmaz

Otizm Yüzme Şubesi: Tanur Lara Yılmaz

Atletizm: Eray Yazgan, Mecit Mert Çetinkaya

Judo: Emir Aral

Binicilik: Metin Öztürk, Ozan Bingöl Yurtsever

Briç: Mehmet Saruhan Cibara

Tenis: Mehmet Saruhan Cibara

Espor: Ozan Bingöl Yurtsever

Satranç: Tanur Lara Yılmaz