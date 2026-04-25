Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek derbi öncesi Galatasaray cephesinde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fenerbahçe karşılaşması için özel prim kararı aldığı iddia edildi.

DURSUN ÖZBEK TAKIMLA BULUŞTU

Dursun Özbek’in, Kemerburgaz Tesisleri’nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldiği belirtildi.

Milliyet’in haberine göre Özbek, kritik derbi öncesi oyunculara moral veren bir konuşma yaptı.

Başkan Özbek’in toplantıda takıma olan güvenini vurgulayarak, “Size inanıyoruz. Pazar günü lige son noktayı koyacağınıza eminiz. Bizleri mahcup etmeyin, sevindirin” ifadeleriyle futbolcuları motive ettiği aktarıldı.

YÖNETİMDEN 2 MİLYON EURO PRİM

Haberde, Galatasaray yönetiminin Fenerbahçe galibiyeti halinde takıma toplam 2 milyon Euro prim vereceği öne sürüldü. Bu rakamın sezonun en yüksek özel primlerinden biri olduğu belirtiliyor.