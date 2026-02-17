Galatasaray ile Juventus arasında Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu gece oynanacak dev maç öncesi iki kulübün yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Galatasaray yönetimi, Juventus heyetini Galatasaray Lisesi'nde ağırladı.

DURSUN ÖZBEK: 'GÜZEL BİR MAÇ İZLEYECEĞİZ'

Maç öncesi GS TV'ye konuşan Başkan Dursun Özbek, "Bugün, Juventus kulübünü doğduğumuz yerde ağırlıyoruz. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İki ekip de aynı sistemden geliyor. Öğrencilerinin kurduğu ekipler. İki takım arasında böyle bir sempati de var. Sakatlık olmadan inşallah, çok iyi bir şekilde taraftarlarımız maçı izleyecek. Hoş geldin diyorum. İstanbul'u bilen birisi. Kendilerini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Güzel bir maç inşallah hep beraber izleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

DAMIEN COMOLLI: 'HER İKİ TAKIM DA HİKAYESİ OLAN GÜÇLÜ TAKIMLAR'

Juventus CEO'su Damien Comolli ise şunları söyledi:

"Türkiye'yi ve İstanbul'u çok iyi biliyorum. Çok ilginçtir ki iki takım arasında ortak bir nokta var, öğrenciler tarafından kurulmuşlar. Torino'da Juventus, İstanbul'da Galatasaray için. Bu yüzden prestijli durumu anlıyoruz ve çok saygı duyuyorum. Her iki taraf da hikayesi olan, çok güçlü takımlar ve çok değerli kulüpler. Eminim ki güzel maç olacak, çok iyi şeyler göreceğiz."