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Kaynak: İHA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 22 yaşındaki voleybolcuyla 3 yıllık sözleşmeye imza atıldığı bildirildi.

Açıklamada, 2026-2027 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımın kadrosuna dahil olan Yiğit Savaş Kaplan'ın üç sezon boyunca Galatasaray formasını giyeceği belirtildi. Kulüp, genç oyuncuya sarı-kırmızılı forma altında başarı dileğinde bulundu.

Voleybol kariyerine Spor Toto'da başlayan Yiğit Savaş Kaplan, daha önce İstanbul Gençlik Spor'da da görev yaptı.